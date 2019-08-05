Миньоле перешёл из "Ливерпуля" в "Брюгге"

Теги ливерпульклуб брюггесимон миньолетрансферы

Миньоле перешёл из "Ливерпуля" в "Брюгге"

"Брюгге" в своём официальном твиттере объявил о переходе вратаря "Ливерпуля" Симона Миньоле.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. 31-летний футболист заключил с бельгийским клубом контракт до 2024 года.

Миньоле выступал за "Ливерпуль" с 2013 года, сыграл 204 матча и пропустил 239 голов.

Не пропустите: "Ливерпуль" изменил трансферные планы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками

"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов