Миньоле перешёл из "Ливерпуля" в "Брюгге"

"Брюгге" в своём официальном твиттере объявил о переходе вратаря "Ливерпуля" Симона Миньоле.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. 31-летний футболист заключил с бельгийским клубом контракт до 2024 года.

Миньоле выступал за "Ливерпуль" с 2013 года, сыграл 204 матча и пропустил 239 голов.

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