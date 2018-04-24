Миньоле: "Салах лучше Суареса"

Вратарь "Ливерпуля" Симон Миньоле сравнил нападающего "красных" Мохамеда Салаха с экс-форвардом мерсисайдской команды Луисом Суаресом.

"Суарес, конечно, был убийственным игроком. Но в рамках скорости и техники, я считаю, Салах лучше" - сказал Миньоле.

Отметим, что Салах перешёл в "Ливерпуль" прошлым летом, сыграл 46 матчей, забил 41 гол и сделал 13 результативных передач. Что касается Суареса, то он выступал за "красных" с 2011 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 82 мяча и сделал 53 ассиста.

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