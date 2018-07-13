Миньоле восхищен игрой Акинфеева на ЧМ-2018

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле дал оценку игре стража ворот национальной команды России Игоря Акинфеева на ЧМ-2018.

"Будучи вратарем, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Акинфеева. Он провел выдающийся турнир. Также выделяется Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Еще отметил бы Головина", - сказал он.

Россия дошла на ЧМ-2018 до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

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