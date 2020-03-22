"Минск" обыграл "Белшину" в чемпионате Беларуси

В матче 1-го тура чемпионата Беларуси "Минск" на своем поле уступил "Белшине" со счетом 1:3. Победу минчанам принесли голы Александра Васильева, Владимира Хващинского и Дмитрия Рыжука. В составе хозяев отличился Леонид Ковель.

"Белшина" - "Минск" - 1:3 (1:0)

Голы: Ковель, 7 - 1:0, Васильев, 50 - 1:1, Хващинский, 55 - 1:2, Рыжук, 74 - 1:3

"Белшина": Туранок, Кучинский, Пыско, Ясюкевич, Глебко, Бежонов (Соланович, 66), Одеойбо, Салимов (Барковский, 88), Скобликов, Ковель, Бордуков

"Минск": Леонов, Рыжук, Прищепа, Залеский, Чаговец, Евдокимов, Яроцкий, Васильев, Насибулин (Васильев, 85), Хващинский (Ролович, 75), Грибовский (Шрамченко, 67)

Не пропустите: "Слуцк" обыграл "Славию" в чемпионате Беларуси. В матче были назначены пять пенальти. | http://soccernews.ru