"Минск" вышел победителем из дерби, БАТЭ проиграл "Славии" и другие результаты 2-го тура чемпионата Беларуси
Представляем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура чемпионата Беларуси.
"Слуцк" - "Динамо Брест" 0:1
Гол: Милевский, 19 - 0:1
"Слуцк": Панкратов, Образов, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Тетеренко (Сирима, 81), Велько, Бураев (Анюкевич, 76), Умар Бала (Короев, 69), Сердюк.
"Динамо Брест": Павлюченко, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Быков, 79), Бакай, Кисляк, Нойок, Савицкий (Юзепчук, 74), Лаптев (Садовский, 64).
"Славия Мозырь" - БАТЭ 2:1
Голы: Виллумссон, 10 - 0:1, Мельников, 32 - 1:1, Мельников, 48 - 2:1
"Славия Мозырь": Барановский, Раевский, Недашковский, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Костров, 84), Котляров, Нарх (Ковалевский, 90), Жук, Мельников (Сенько, 82).
БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич (Бессмертный, 86), Копитович, Нехайчик, Стасевич (Милич, 68), Бага, Драгун (Скавыш, 68), Виллумссон, Сарока.
"Минск" - "Динамо Минск" 3:2
Голы: Хващинский, 1 - 1:0, Чаговец, 41 - 2:0, Грибовский, 45 - 3:0, Шикавка (пен), 77 - 3:1, Бахар, 80 - 3:2
"Минск": Леонов, Рыжук (Сазончик, 71), Залеский, Прищепа, Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Васильев, Яроцкий, Хващинский (Васильев, 85), Грибовский (Ролович, 55).
"Динамо Минск": Плотников, Сухоцкий, Риос, Швецов, Чиж (Ким, 46), Горопевшек, Данило (Бручич, 65), Павловски, Климович (Олехнович, 71), Бахар, Шикавка.
Удаление: Горопевшек (58).
"Городея" - "Шахтер Солигорск" 0:2
Голы: Диасамидзе, 56 - 0:1, Подстрелов, 89 - 0:2
"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня, Позняк, Игнатенко (Шибун, 78), Йоксимович, Сазонович, Сорокин (Волович, 78), Яскович, Архипов, Архипов (Лебедев, 74).
"Шахтер Солигорск": Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Матвейчик, Кендыш, Баланович (Селява, 77), Диасамидзе, Лулаку, Подстрелов, Бодул (Иванович, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18