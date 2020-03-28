"Минск" вышел победителем из дерби, БАТЭ проиграл "Славии" и другие результаты 2-го тура чемпионата Беларуси

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"Минск" вышел победителем из дерби, БАТЭ проиграл "Славии" и другие результаты 2-го тура чемпионата Беларуси

Представляем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура чемпионата Беларуси.

"Слуцк" - "Динамо Брест" 0:1

Гол: Милевский, 19 - 0:1

"Слуцк": Панкратов, Образов, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Тетеренко (Сирима, 81), Велько, Бураев (Анюкевич, 76), Умар Бала (Короев, 69), Сердюк.

"Динамо Брест": Павлюченко, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Быков, 79), Бакай, Кисляк, Нойок, Савицкий (Юзепчук, 74), Лаптев (Садовский, 64).   


"Славия Мозырь" - БАТЭ 2:1

Голы: Виллумссон, 10 - 0:1, Мельников, 32 - 1:1, Мельников, 48 - 2:1

"Славия Мозырь": Барановский, Раевский, Недашковский, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей (Костров, 84), Котляров, Нарх (Ковалевский, 90), Жук, Мельников (Сенько, 82).

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич (Бессмертный, 86), Копитович, Нехайчик, Стасевич (Милич, 68), Бага, Драгун (Скавыш, 68), Виллумссон, Сарока.


"Минск" - "Динамо Минск" 3:2

Голы: Хващинский, 1 - 1:0, Чаговец, 41 - 2:0, Грибовский, 45 - 3:0, Шикавка (пен), 77 - 3:1, Бахар, 80 - 3:2

"Минск": Леонов, Рыжук (Сазончик, 71), Залеский, Прищепа, Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Васильев, Яроцкий, Хващинский (Васильев, 85), Грибовский (Ролович, 55).

"Динамо Минск": Плотников, Сухоцкий, Риос, Швецов, Чиж (Ким, 46), Горопевшек, Данило (Бручич, 65), Павловски, Климович (Олехнович, 71), Бахар, Шикавка.

Удаление: Горопевшек (58).


"Городея" - "Шахтер Солигорск" 0:2

Голы: Диасамидзе, 56 - 0:1, Подстрелов, 89 - 0:2

"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня, Позняк, Игнатенко (Шибун, 78), Йоксимович, Сазонович, Сорокин (Волович, 78), Яскович, Архипов, Архипов (Лебедев, 74).

"Шахтер Солигорск": Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Матвейчик, Кендыш, Баланович (Селява, 77), Диасамидзе, Лулаку, Подстрелов, Бодул (Иванович, 46).  

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