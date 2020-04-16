Минское "Динамо" и "Городея" добыли победы в чемпионате Беларуси
Представляем результаты матчей 5-го тура чемпионата Беларуси.
"Энергетик-БГУ" - "Городея" 0:1
Гол: Сорокин, 35 - 0:1
"Энергетик-БГУ": Садовский, Юдчиц, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев (Умаров, 46), Тве, Мусаханян (Совпель, 60), Атеменг (Бакич, 46).
"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня, Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Сазонович, Сорокин (Игнатенко, 87), Яскович, Саичич, Архипов (Байдук, 63; Шибун, 90).
"Динамо Минск" - "Неман" 2:0
Голы: Горопевшек, 72 - 1:0, Шикавка, 90 - 2:0
"Динамо Минск": Плотников, Сухоцкий, Риос, Бручич (Горопевшек, 63), Динга, Швецов, Олехнович, Павловски, Климович (Бородин, 90), Бахар (Козлов, 83), Шикавка.
"Неман": Дударь, Васильев, Слабашевич, Мурачев, Стойкович, Кантария, Якимов (Жуковский, 84), Кадимян, Забелин (Коваль, 80), Рассадкин, Марушич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18