Минское "Динамо" и "Городея" добыли победы в чемпионате Беларуси

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Минское "Динамо" и "Городея" добыли победы в чемпионате Беларуси

Представляем результаты матчей 5-го тура чемпионата Беларуси.

"Энергетик-БГУ" - "Городея" 0:1

Гол: Сорокин, 35 - 0:1

"Энергетик-БГУ": Садовский, Юдчиц, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев (Умаров, 46), Тве, Мусаханян (Совпель, 60), Атеменг (Бакич, 46).

"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня, Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Сазонович, Сорокин (Игнатенко, 87), Яскович, Саичич, Архипов (Байдук, 63; Шибун, 90).      


"Динамо Минск" - "Неман" 2:0

Голы: Горопевшек, 72 - 1:0, Шикавка, 90 - 2:0

"Динамо Минск": Плотников, Сухоцкий, Риос, Бручич (Горопевшек, 63), Динга, Швецов, Олехнович, Павловски, Климович (Бородин, 90), Бахар (Козлов, 83), Шикавка.

"Неман": Дударь, Васильев, Слабашевич, Мурачев, Стойкович, Кантария, Якимов (Жуковский, 84), Кадимян, Забелин (Коваль, 80), Рассадкин, Марушич.     

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