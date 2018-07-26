Минское "Динамо" и "Копенгаген" одержали победы в своих матчах ЛЕ

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Минское "Динамо" и "Копенгаген" одержали победы в своих матчах ЛЕЗавершились еще два матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Вот их результаты.

"Стьярнан" - "Копенгаген" - 0:2

Голы: Кодро, 53 - 0:1, Фишер, 58 - 0:2.

"Дунайська Стреда" - "Динамо" (Минск) - 1:3

Голы: Бегунов, 24 - 0:1, Пачинда, 45 - 1:1 (пенальти), Макас, 77 - 1:2, Николич, 90+4 - 1:3.

Удаление: Симчак, 39 ("Дунайська Стреда").

Напомним, ранее состоялось еще пять матчей. | soccernews.ru

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