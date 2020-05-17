Минское "Динамо" минимально обыграло "Ислочь"
Минское "Динамо" в домашнем матче победило "Ислочь" в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси.
"Динамо" - "Ислоч" 1:0 (0:0)
Гол: Бахар, 60.
"Динамо": Плотников, Шитов, Риос (Швецов, 69), Динга, Сухоцкий, Горопевшек, Козлов, Олехнович, Данилу (Павловски, 77), Климович, Бахар (Шикавка, 77).
"Ислоч": Хаткевич, Концевой, Карпович, Янушкевич, Папуш, Патоцкий, Цвейба, Краснов (Лисовский, 77), Комаровский (Холодинский, 53), Януш, Янсане.
"Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице Высшей лиги, "Ислоч" располагается на 6 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18