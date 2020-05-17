Минское "Динамо" минимально обыграло "Ислочь"

Теги динамо минскислоч

Минское "Динамо" минимально обыграло "Ислочь"

Минское "Динамо" в домашнем матче победило "Ислочь" в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси.

"Динамо" - "Ислоч" 1:0 (0:0)

Гол: Бахар, 60.

"Динамо": Плотников, Шитов, Риос (Швецов, 69), Динга, Сухоцкий, Горопевшек, Козлов, Олехнович, Данилу (Павловски, 77), Климович, Бахар (Шикавка, 77).

"Ислоч": Хаткевич, Концевой, Карпович, Янушкевич, Папуш, Патоцкий, Цвейба, Краснов (Лисовский, 77), Комаровский (Холодинский, 53), Януш, Янсане.

"Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице Высшей лиги, "Ислоч" располагается на 6 строчке.

А еще: БАТЭ разгромил "Слуцк", брестское "Динамо" уступило "Энергетику"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов