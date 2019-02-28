Минское "Динамо" объявило о переходе воспитанника "Локомотива"

Теги динамо минскалан чочиев

Минское "Динамо" объявило о переходе воспитанника "Локомотива"
Российский полузащитник Алан Чочиев стал игроком минского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Чочиев являлся свободным агентом, поэтому достался "Динамо" бесплатно и подписал с белорусским клубом контракт до конца 2019 года.

27-летний Чочиев является воспитанником "Локомотива". Его последним клубом были "Крылья Советов", за которые он провел 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Также играл за "Волгарь". Сыграл два матча за молодежную сборную России.

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