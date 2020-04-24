Минское "Динамо" обыграло "Смолевичи" в первом матче под руководством Кучука

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Минское "Динамо" обыграло "Смолевичи" в первом матче под руководством Кучука

Минское "Динамо" уверено обыграло "Смолевичи" в 6-м туре чемпионата Беларуси.

Отметим, что "Динамо" выиграло первый матч под руководством нового тренера Леонида Кучука, который возглавил клуб 22 апреля.

"Смолевичи" - "Динамо Мн" - 1:3 (0:2)

Голы: Бахар, 7 - 0:1, Шикавка, 39 (с пенальти) - 0:2, Шикавка, 69 - 0:3, Горопевшек, 73 (в свои ворота) - 1:3.

"Смолевичи": Фильцов, Жевнеров, Алибеков, Бондаренко (Александрович, 67), Котов, Джигеро (Турик, 85), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов (Верас, 46), По.

"Динамо Мн": Плотников, Шитов, Риос, Динга, Бручич, Горопевшек, Олехнович, Павловски (Козлов, 73), Климович, Бахар (Вергейчик, 90+1), Шикавка (Данилу, 82).

В турнирной таблице Высшей Лиги "Динамо" занимает 6 место, "Смолевичи" расположились на 15 строчке.

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