Минское "Динамо" переиграло "Торпедо-БелАЗ" в матче чемпионата Беларуси

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Минское "Динамо" переиграло "Торпедо-БелАЗ" в матче чемпионата Беларуси

Минское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ" в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.

"Динамо" Мн - "Торпедо-БелАЗ" - 2:0 (2:0)

Голы: Климович, 21 - 1:0, Бручич, 43 - 2:0.

"Динамо": Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич, Олехнович, Данилу (Шикавка, 90), Павловски, Климович (Бородин, 90+2), Бахар (Ложкин, 87).

"Торпедо-БелАЗ": Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Афанасьев (Леонович, 76), Хачатурян, Юсов, Павлюковец (Премудров, 57), Антилевский, Горбачик (Николаевич, 46).

"Динамо" с 3 очками занимает 11 место в турнирной таблице, "Торпедо" с 6 баллами располагается на 4 позиции.

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