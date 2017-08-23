Минское "Динамо" подпишет бывшего игрока ЦСКА

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Минское "Динамо" подпишет бывшего игрока ЦСКАПолузащитник Секу Олисе в ближайшее время станет игроком минского "Динамо".

Как сообщает источник, трансфер состоится уже на этой неделе.

Последним клубом бывшего игрока ЦСКА был "Далянь".  С апреля он пребывает в статусе свободного агента.

В РФПЛ хавбек отыграл 82 матча, забив восемь мячей. 

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