Минское "Динамо" подпишет бывшего игрока ЦСКА

Полузащитник Секу Олисе в ближайшее время станет игроком минского "Динамо".

Как сообщает источник, трансфер состоится уже на этой неделе.

Последним клубом бывшего игрока ЦСКА был "Далянь". С апреля он пребывает в статусе свободного агента.

В РФПЛ хавбек отыграл 82 матча, забив восемь мячей.

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