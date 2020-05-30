Минское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Беларуси

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Минское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Беларуси

В рамках 11-го тура чемпионата Беларуси минское "Динамо" уступило "Шахтеру", а "Славия Мозырь" одолела "Белшину".

"Белшина" - "Славия Мозырь" 2:3

Голы: Башилов, 17 - 1:0, Соланович, 24 - 2:0, Недашковский, 33 - 2:1, Ковель (аг), 78 - 2:2, Нарх, 90 - 2:3

"Белшина": Туранок, Ясюкевич, Соланович (Барковский, 81), Кучинский, Одеоибо, Нечаев, Башилов, Рекиш (Бордуков, 46), Глебко, Маляров (Бежонов, 62), Ковель.

"Славия Мозырь": Барановский, Недашковский, Пантя, Мякиш (Ковалевский, 55), Потапов, Чухлей, Котляров (Шевченко, 46), Нарх, Жук, Костров (Слюсар, 46), Теттех.


"Динамо" Минск - "Шахтер" Солигорск 0:1

Гол: Лисакович, 50 - 0:1

"Динамо" Минск: Плотников, Риос, Динга, Горопевшек, Сухоцкий, Олехнович, Бахар (Билоног, 73), Козлов, Климович, Шитов (Швецов, 17), Шикавка (Данило, 59).

"Шахтер" Солигорск: Гутор, Бегунов, Антич, Хадаркевич, Сачивко, Сзоке, Селява, Иванович (Подстрелов, 58), Баланович (Бурко, 90), Кендыш, Лисакович (Бодул, 76).

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