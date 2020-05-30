Минское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Беларуси
В рамках 11-го тура чемпионата Беларуси минское "Динамо" уступило "Шахтеру", а "Славия Мозырь" одолела "Белшину".
"Белшина" - "Славия Мозырь" 2:3
Голы: Башилов, 17 - 1:0, Соланович, 24 - 2:0, Недашковский, 33 - 2:1, Ковель (аг), 78 - 2:2, Нарх, 90 - 2:3
"Белшина": Туранок, Ясюкевич, Соланович (Барковский, 81), Кучинский, Одеоибо, Нечаев, Башилов, Рекиш (Бордуков, 46), Глебко, Маляров (Бежонов, 62), Ковель.
"Славия Мозырь": Барановский, Недашковский, Пантя, Мякиш (Ковалевский, 55), Потапов, Чухлей, Котляров (Шевченко, 46), Нарх, Жук, Костров (Слюсар, 46), Теттех.
"Динамо" Минск - "Шахтер" Солигорск 0:1
Гол: Лисакович, 50 - 0:1
"Динамо" Минск: Плотников, Риос, Динга, Горопевшек, Сухоцкий, Олехнович, Бахар (Билоног, 73), Козлов, Климович, Шитов (Швецов, 17), Шикавка (Данило, 59).
"Шахтер" Солигорск: Гутор, Бегунов, Антич, Хадаркевич, Сачивко, Сзоке, Селява, Иванович (Подстрелов, 58), Баланович (Бурко, 90), Кендыш, Лисакович (Бодул, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18