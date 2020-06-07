Минское "Динамо" разгромило "Белшину" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси

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Минское "Динамо" разгромило "Белшину" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси

Минское "Динамо" разгромило "Белшину" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси.

"Белшина" - "Динамо" Мн - 0:4 (0:2)

Голы: Климович, 5 - 0:1, Данилу, 45+1 - 0:2, Горопевшек, 51 - 0:3, Вергейчик, 64 - 0:4.

"Белшина": Туранок, Грек, Нечаев, Одеоибо (Нивалду, 62), Соланович (Рекиш, 73), Ясюкевич, Рочев (Кирисов, 56), Глебко, Салимов, Маляров, Ковель.

"Динамо": Плотников, Риос, Сухоцкий, Швецов, Бручич, Горопевшек, Козлов, Олехнович, Данилу (Вергейчик, 59), Климович (Бородин, 73), Шикавка (Билоног, 77).

Минское "Динамо" располагается на 8 месте в турнирной таблице Высшей лиги. У "Белшины" 3 балла и последнее место.

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