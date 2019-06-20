Минское "Динамо" разорвало контракт с российским защитником Дьяковым

Российский защитник Виталий Дьяков покинул минское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Белорусский клуб поблагодарил футболиста за сотрудничество и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

30-летний Дьяков перешел в "Динамо" в феврале 2019 года. Всего за минский клуб он провел 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дьяков является воспитанником "Локомотива". Ранее он также играл за "Сочи-04", "Губкин", "Ростов", московское "Динамо", "Томь" и "Сивасспор". Сыграл два матча за вторую сборную России, которая существовала с 2011 по 2012 годы.

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