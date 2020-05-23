Минское "Динамо" сыграло вничью с "Витебском" и другие результаты 10-го тура чемпионата Беларуси

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Минское "Динамо" сыграло вничью с "Витебском" и другие результаты 10-го тура чемпионата Беларуси

Представляем результаты матчей 10-го тура чемпионата Беларуси.

"Слуцк" - "Рух" Брест 1:1

Голы: Семенов, 81 - 1:0, Васильев (пен), 87 - 1:1

"Слуцк": Панкратов, Образов, Чеботаев, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Козлов, Бураев (Трубило, 46), Умар Бала (Тетеренко, 88), Сирима (Сердюк, 72).

"Рух" Брест: Степанов, Гайдучик, Рахманов, Колпачук, Мигунов, Андроник (Никифоренко, 82), Васильев, Седько (Диалло, 62), Гречихо, Концевой, Богомольский (Тихоновский, 73).


"Ислочь" - "Энергетик-БГУ" 1:2

Голы: Яхшибоев (пен), 13 - 0:1, Стивен (пен), 27 - 1:1, Юдчиц, 90 - 1:2

"Ислочь": Хаткевич, Папуш, Концевой, Янушкевич, Карпович, Стивен, Патоцкий, Цвейба, Мельник (Лисовский, 74; Адегбола, 90), Холодинский (Некрашевич, 82), Янсане.

"Энергетик-БГУ": Лесько, Юдчиц, Шкурдюк, Свирепа, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев, Бакич (Атеменг, 71), Умаров (Гирс, 78), Мусаханян (Совпель, 46).    


"Витебск" - "Динамо" Минск 1:1

Голы: Бахар, 5 - 0:1, Николэеску, 19 - 1:1

"Витебск": Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Сезар, Назаренко, Волков, Каленчук, Гуренко (Васильев, 80), Скитов, Николэеску (Кац, 87), Сантос (Федосов, 90).

"Динамо" Минск: Плотников, Динга, Горопевшек, Шитов, Сухоцкий, Данило (Шикавка, 72), Бахар (Билоног, 83), Климович, Павловски, Козлов, Швецов.

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