Минское "Динамо" сыграло вничью с "Витебском" и другие результаты 10-го тура чемпионата Беларуси
Представляем результаты матчей 10-го тура чемпионата Беларуси.
"Слуцк" - "Рух" Брест 1:1
Голы: Семенов, 81 - 1:0, Васильев (пен), 87 - 1:1
"Слуцк": Панкратов, Образов, Чеботаев, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Козлов, Бураев (Трубило, 46), Умар Бала (Тетеренко, 88), Сирима (Сердюк, 72).
"Рух" Брест: Степанов, Гайдучик, Рахманов, Колпачук, Мигунов, Андроник (Никифоренко, 82), Васильев, Седько (Диалло, 62), Гречихо, Концевой, Богомольский (Тихоновский, 73).
"Ислочь" - "Энергетик-БГУ" 1:2
Голы: Яхшибоев (пен), 13 - 0:1, Стивен (пен), 27 - 1:1, Юдчиц, 90 - 1:2
"Ислочь": Хаткевич, Папуш, Концевой, Янушкевич, Карпович, Стивен, Патоцкий, Цвейба, Мельник (Лисовский, 74; Адегбола, 90), Холодинский (Некрашевич, 82), Янсане.
"Энергетик-БГУ": Лесько, Юдчиц, Шкурдюк, Свирепа, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев, Бакич (Атеменг, 71), Умаров (Гирс, 78), Мусаханян (Совпель, 46).
"Витебск" - "Динамо" Минск 1:1
Голы: Бахар, 5 - 0:1, Николэеску, 19 - 1:1
"Витебск": Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Сезар, Назаренко, Волков, Каленчук, Гуренко (Васильев, 80), Скитов, Николэеску (Кац, 87), Сантос (Федосов, 90).
"Динамо" Минск: Плотников, Динга, Горопевшек, Шитов, Сухоцкий, Данило (Шикавка, 72), Бахар (Билоног, 83), Климович, Павловски, Козлов, Швецов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18