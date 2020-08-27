Минское "Динамо" вылетело из квалификации Лиги Европы
Минское "Динамо" проиграло польской "Пясте" (0:2) в матче 1-го квалификационного этапа Лиги Европы.
Таким образом, минский клуб закончил выступление в турнире.
В составе победителей голами отличились Патрик Липски и Якуб Шверчок.
Ранее во 2-й отборочный раунд Лиги Европы вышли "Вентспилс" (Латвия), "Кайрат" (Казахстан), "Ботошани" (Румыния), "Борац" (Босния и Герцеговина) и "Теута" (Албания).
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