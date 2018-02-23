Минус один для России, спасение "Боруссии" и другие итоги 1/16 финала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит главные итоги 1/16 финала Лиги Европы.

Питерский разгром "Селтика"

В первом матче "Селтика" и "Зенита" шотландский гранд одержал победу с минимальным счетом, хотя имел много прекрасных возможностей забить еще. В целом, питерцы провели не самую лучшую игру и перед ответным поединком были определенные опасения по поводу физических кондиций российской команды. Как выяснилось, все переживания оказались напрасными, потому как подопечные Роберто Манчини очень быстро успокоили своих болельщиков. Уже в самом дебюте встречи Бранислав Иванович, который в этот день отмечал свое 34-летие, открыл счет, замкнув подачу с углового.

На экваторе первого тайма "сине-бело-голубые" вышли вперед усилиями Далера Кузяева, который решился на дальний удар и не прогадал – вратарь должен был парировать выстрел, но не выручил. После двух пропущенных голов "кельты" так и не смогли отойти, в то время как "Зенит" обрел уверенность и уже на 60-й минуте встречи расставил все точки над "i" – Кокорин замкнул передачу Ивановича и сделал счет разгромным.

"Локомотив" повторно обыгрывает "Ниццу"

Шутка ли, но "Локомотив" впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В плей-офф Лиги Чемпионов "железнодорожники" выходили, но вот во втором по статусу европейском турнире – нет. "Ницца", проиграв дома со счетом 3:2, приехала в Москву очень мотивированной и с самого начала стала штурмовать хозяйские баррикады. Больше всех старался лидер "орлят" Марио Балотелли. Итальянец раз за разом угрожал воротам Гильерме, но опытный вратарь "красно-зеленых" провел фантастический матч, вытаскивая все летящие в его рамку мячи. Пока французы увлекались атакой, они пропустили самое интересное: Игорь Денисов воспользовался небрежностью обороны вывел хозяев вперед.

Для того, чтобы проходить в следующий раунд подопечным Люсьена Фавра необходимо было три гола, но, как выяснилось, оставшихся 60 минут не хватило даже на один забитый мяч.

Нервная победа ЦСКА

После первого матча в Сербии, который завершился нулевой ничьей, в ответном поединке ЦСКА и "Црвеной Звезде" пришлось начинать все с нуля. Армейцам ни в коем случае нельзя было пропускать, потому как тогда понадобилось бы забивать обязательно на один мяч больше. Все 90 минут встречи были очень напряженными. Москвичи немного выдохнули с облегчением, когда сербам гол в раздевалку затолкал Алан Дзагоев.

Во втором тайме, поминая цену ошибки, подопечные Виктора Гончаренко старались не прижиматься к своим воротам, но, когда силы у команды закончились начался настоящий "валидол". В концовке встречи белградцы могли выбивать ЦСКА из Лиги Европы, но их футболистам в ответственный момент банально не хватило мастерства.

Выиграл, но вылетел

После провального матча на "Открытие Арене" неделю назад, когда "Спартак" умудрился проиграть "Атлетику" со счетом 3:1, мало кто верил в то, что подопечным Массимо Карреры удастся разгромить басков в ответном поединке. Чуда не произошло, хотя "красно-белые" дважды по ходу встречи цеплялись за свой шанс.

Первая надежда появилась, когда гол в раздевалку забил Луис Адриано. В дебюте второго тайма "львы" сравняли счет, но для "спартаковцев" это принципиально ничего не меняло, потому как по-прежнему задачей минимум было забить три мяча. Вторая надежда появилась за пять минут до конца встречи, когда вышедший на замену Мельгарехо вывел гостей вперед. Но ни времени, ни сил не хватило российскому чемпиону, дабы перевести игру в овертайм.

"Динамо" выстояло путевку

Как ни разу не проиграть в Лиге Европы и вылететь – об этом вам подробно могут рассказать футболисты АЕКа. Очередной матч на евроарене с участием греческого клуба завершился вничью, вот только на этот раз целостная картина не в их пользу. После ничьи 1:1 в Афинах с киевским "Динамо" "желто-черные" не смогли отличится в столице Украины и за счет выездного гола подопечные Александра Хацкевича прошли дальше.

АЕКу необходимо было забивать, поэтому с первых же минут греки стали играть первым номером. На удивление, очень плохо выглядели киевляне. Все действия несуразны, от обороны, количество невынужденных ошибок просто зашкаливало. В очередной раз украинский вице-чемпион не оправдал надежд собственных болельщиков, а особенно тех, кто пришел на стадион поддержать команду в -8. Тем не менее, команда прошла в 1/8 финала, еле-еле выстояв в ответном матче с афинским клубом.

Шмельцер вытаскивает "шмелей" в 1/8 финала

После драматического матча в Дортмунде "Аталанта" сохранила великолепные шансы для выхода в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном поединке на родном "Атлети Адзурри" все с самого начала пошло по сценарию итальянцев. Уже на восьмой минуте хозяева повели в счете и такой расклад их вполне устраивал. Надо отдать должное подопечным Джан Пьеро Гасперини, они держались до конца, но всего десять минут не хватило, чтобы достоять. В концовке матче подключившийся к атаке Марсель Шмельцер заковырял мяч в ворота после ужасной ошибки вратаря, который просто выпустил мяч из рук.

"Наполи" немного не дожал

"Наполи", слив первую встречу, в ответной все же кинулся бороться до конца. Маурицио Сарри с первых же минут бросил в бой практически основную обойму, но как оказалось, этого было недостаточно – аукнулся гол, пропущенный на последних секундах в домашнем матче. Наполитанцы сподобились на два забитых мяча, один из которых провели уже в самой концовке, но благодаря большему количеству голов на выезде "РБ Лейпциг" триумфовал в этой дуэли.

Иммобиле и Андерсон прибивают "Стяуа"

"Стяуа" не на шутку разозлил "Лацио", обыграв тех в первом матче с минимальным счетом. В ответном поединке римляне вышли рвать и метать, и румыны тут же посыпались. Больше всех постаралась атакующая связка Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон. Первый оформил хет-трик, став всего четвертым футболистом после Харри Кейна, Мохамеда Салаха и Эдинсона Кавани, которому покорилась отметка в 30 голов в текущем сезоне во всех соревнованиях. Второй отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ребята Симоне Индзаги взяли более, чем убедительный реванш, разгромив армейцев 5:1.

Символическая сборная

Вратарь: Гильерме ("Локомотив")

Защита: Бранислав Иванович ("Зенит"), Рауль Силва ("Брага"), Лукас Хейда ("Виктория Пльзень"), Рикардо Родригес ("Милан")

Полузащита: Леандро Паредес ("Зенит"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Марин Томасов ("Астана"), Анхель Корреа ("Атлетико")

Нападение: Саман Годдос ("Эстерсунд"), Чиро Иммобиле ("Лацио")

Богдан Архипенко

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