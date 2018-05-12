Минус пять перед дерби: "Севилья" отправляется в гости к "Бетису"
"Бетис" – "Севилья"
Стадион: "Бенито Вильямарин" (Севилья, Испания)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Альфонсо Альварес Искьердо (Барселона)
Субботним вечером в Испании будет сыграно 110-е севильское дерби на всех уровнях. "Бетис" примет "Севилью" в необычной для последних лет роли, занимая более высокое место в турнирной таблице. Матч предпоследнего тура не лишен турнирной борьбы, что придает ему дополнительную значимость. Интересно, что букмекеры не видят фаворита в этом противостоянии, несмотря на то, что игра пройдет на поле "бетикос".
Итак, встреча двух севильских команд ожидается с большим интересом по двум причинам. Первая – это борьба за место в Лиге Европы. Она актуальна больше для гостей, так как "Бетис" уже обеспечил себе участие на международной арене. Другое дело, что хозяевам крайне важно остаться в первой шестерке Ла Лиги, ведь тогда "зелено-белые" возьмут старт в ЛЕ сразу с группового турнира. А вытеснить их из шестерки может как раз "Севилья", если одержит две победы в оставшихся матчах, а "бетикос" потеряют очки и в последнем туре тоже.
Что касается нервионцев, то они рискуют на будущий сезон не попасть в еврокубки. Да, на данный момент "Севилья" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, которая выводит ее на международную арену. Однако в спину севильцам дышит "Хетафе", игроки которого спят и видят осечку конкурента. Правда, стоит заметить, что у "городских" в этом туре очень серьезный соперник в лице мадридского "Атлетико", так что андалусийцы могут рассчитывать и на столичного гранда.
Вторая причина – это, собственно, само севильское дерби, в рамках которого "Бетис" не может выиграть на своем поле с 2006 года. Интересно, что на поле "Севильи" "зелено-белые" побеждали и не раз. В частности, "бетикос" выиграли на "Рамон Санчес Писхуан" матч первого круга с хоккейным счетом 5:3. Разумеется, нервионцы будут стремиться взять реванш у земляков.
В пользу "Севильи" говорит ряд успешных игр в последнее время. После отставки Винченцо Монтеллы нервионцы выиграли два матча кряду, в том числе одолели полурезервный состав мадридского "Реала". Однако "Бетис" великолепно выступает на своем поле, не зная горечи поражений в пяти последних матчах. А вот в крайнем матче чемпионата "бетикос" бесславно уступили в Бильбао.
Интересные факты противостояния "Бетиса" и "Севильи":
"Бетис" в Примере не может выиграть у "Севильи" в родных стенах с 1 апреля 2006 года
Нервионцы забивают в шести севильских дерби кряду
"Бетис" в чемпионате выиграл четыре последних домашних поединка
"Севилья" не может выиграть на выезде в пяти матчах подряд
Ориентировочные составы на игру:
"Бетис": П.Лопес – Манди, Амат, Бартра, Барраган, Дурмиси, Хави Гарсия, Руис, Хоакин, Будебуз, Санабрия.
"Севилья": Сория – Лайюн, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Нзонзи, Меса, Банега, Сарабия, Нолито, Рамирес.
Прогноз на матч "Бетис" – "Севилья":
Возможно, "Севилья" более мотивированной выйдет на поле стадиона "Бенито Вильямарин", однако продлить победную серию ей будет очень сложно. "Бетис" имел гораздо больше времени на подготовку к андалусийскому дерби (нервионцы играли матч с "Реалом" среди недели), да и психологически хозяевам проще – они уже обеспечили себе еврокубковую осень.
Букмекеры дают командам равные шансы на успех (2.55 баллов). А вот ничейный исход оценивается просто с отличным коэффициентом 3.60 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20