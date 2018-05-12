Минус пять перед дерби: "Севилья" отправляется в гости к "Бетису"

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Минус пять перед дерби: "Севилья" отправляется в гости к "Бетису"

"Бетис" – "Севилья"

Стадион: "Бенито Вильямарин" (Севилья, Испания)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Альфонсо Альварес Искьердо (Барселона)

Субботним вечером в Испании будет сыграно 110-е севильское дерби на всех уровнях. "Бетис" примет "Севилью" в необычной для последних лет роли, занимая более высокое место в турнирной таблице. Матч предпоследнего тура не лишен турнирной борьбы, что придает ему дополнительную значимость. Интересно, что букмекеры не видят фаворита в этом противостоянии, несмотря на то, что игра пройдет на поле "бетикос".

Итак, встреча двух севильских команд ожидается с большим интересом по двум причинам. Первая – это борьба за место в Лиге Европы. Она актуальна больше для гостей, так как "Бетис" уже обеспечил себе участие на международной арене. Другое дело, что хозяевам крайне важно остаться в первой шестерке Ла Лиги, ведь тогда "зелено-белые" возьмут старт в ЛЕ сразу с группового турнира. А вытеснить их из шестерки может как раз "Севилья", если одержит две победы в оставшихся матчах, а "бетикос" потеряют очки и в последнем туре тоже.

Что касается нервионцев, то они рискуют на будущий сезон не попасть в еврокубки. Да, на данный момент "Севилья" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, которая выводит ее на международную арену. Однако в спину севильцам дышит "Хетафе", игроки которого спят и видят осечку конкурента. Правда, стоит заметить, что у "городских" в этом туре очень серьезный соперник в лице мадридского "Атлетико", так что андалусийцы могут рассчитывать и на столичного гранда.

Вторая причина – это, собственно, само севильское дерби, в рамках которого "Бетис" не может выиграть на своем поле с 2006 года. Интересно, что на поле "Севильи" "зелено-белые" побеждали и не раз. В частности, "бетикос" выиграли на "Рамон Санчес Писхуан" матч первого круга с хоккейным счетом 5:3. Разумеется, нервионцы будут стремиться взять реванш у земляков.        

В пользу "Севильи" говорит ряд успешных игр в последнее время. После отставки Винченцо Монтеллы нервионцы выиграли два матча кряду, в том числе одолели полурезервный состав мадридского "Реала". Однако "Бетис" великолепно выступает на своем поле, не зная горечи поражений в пяти последних матчах. А вот в крайнем матче чемпионата "бетикос" бесславно уступили в Бильбао.

Интересные факты противостояния "Бетиса" и "Севильи":

"Бетис" в Примере не может выиграть у "Севильи" в родных стенах с 1 апреля 2006 года

Нервионцы забивают в шести севильских дерби кряду

"Бетис" в чемпионате выиграл четыре последних домашних поединка

"Севилья" не может выиграть на выезде в пяти матчах подряд  

Ориентировочные составы на игру:

"Бетис": П.Лопес – Манди, Амат, Бартра, Барраган, Дурмиси, Хави Гарсия, Руис, Хоакин, Будебуз, Санабрия.

"Севилья": Сория – Лайюн, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Нзонзи, Меса, Банега, Сарабия, Нолито, Рамирес.

Прогноз на матч "Бетис" – "Севилья":

Возможно, "Севилья" более мотивированной выйдет на поле стадиона "Бенито Вильямарин", однако продлить победную серию ей будет очень сложно. "Бетис" имел гораздо больше времени на подготовку к андалусийскому дерби (нервионцы играли матч с "Реалом" среди недели), да и психологически хозяевам проще – они уже обеспечили себе еврокубковую осень.

Букмекеры дают командам равные шансы на успех (2.55 баллов). А вот ничейный исход оценивается просто с отличным коэффициентом 3.60 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
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