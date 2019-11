Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами

Организаторы крупных футбольных турниров всегда пытаются привлечь как можно больше внимания нейтральных болельщиков к соревнованиям. С этой целью еще в 1980-ых ФИФА в сотрудничестве с известными артистами начала создавать официальные песни Чемпионата Мира, а позже такие же треки начали выпускать перед Чемпионатом Европы. Официальные песни использовали в промороликах накануне старта турнира, включали перед началом каждого матча, а также максимально интегрировали в рекламную кампанию. И хотя некоторые треки футбольных турниров не смогли стать настоящими хитами, другие невозможно забыть до сих пор. Мы подобрали 6 самых известных официальных песен футбольных турниров, которые помнит почти каждый болельщик.

Ricky Martin - La Copa de la Vida

Турнир: Чемпионат мира 1998 во Франции

До выхода знаменитого трека Рики Мартина Livin La Vida Loca оставалось чуть меньше года, но звездой мирового уровня он стал раньше, с выходом La Copa de la Vida, официальной песни чемпионата мира по футболу 1998. После звучание вживую во время финала мирового первенства La Copa de la Vida оказалась на первом месте во многих чартах по всему миру, а в следующем году Мартин выполнял ее на церемонии Грэмми.

Shakira - Waka Waka (This Time for Africa)

Турнир: Чемпионат мира 2010 в ЮАР

С момента выхода песни Waka Waka прошло более девяти лет, но этот припев до сих пор невозможно выбросить из головы. Трек Шакиры собрал более 2 миллиардов просмотров на Youtube и является самым популярным среди официальных песен чемпионатов мира. И хотя в Waka Waka больше внимания уделяется не футболу, а теме Африки, ее популярность и узнаваемость подтверждают, что Чемпионат Мира может стать очень сильной площадкой для популяризации идей. В конце концов, эта песня имеет не только культурную историю – на съемках клипа Шакира познакомилась с футболистом Жераром Пике, который стал ее мужем.

Oceana - Endless Summer

Турнир: Евро 2012 в Украине и Польше

Летом 2012 песня Endless Summer играла отовсюду в Украине и Польше, которые принимали Евро-2012. Она была хитом в обеих странах, а вживую немецкая певица исполнила песню во время финала Чемпионата Европы в Киеве. Кроме Endless Summer, Евро-2012 запомнилось также песней Seven Nation Army, которую включали на стадионах после каждого забитого мяча. Это сейчас треком The White Stripes никого не удивишь, но в 2012-м был ее дебют на подобном уровне. Еще, конечно, была песня I Like To Move It от Los Colorados, но официального статуса у нее не было.

Pitbull ft. Jennifer Lopez & Claudia Leitte - We Are One

Турнир: Чемпионат мира 2014 в Бразилии

Официальная песня чемпионата мира 2014 не стала такой виральною, как трек Шакиры под ЮАР 2010, даже несмотря на авторство популярных Джениффер Лопез и Pitbull. На Youtube песня собрала чуть меньше 700 000 000 просмотров. Авторы We Are One стремились раскрыть тему бразильской самбы, но сами бразильцы раскритиковали песню из-за недостаточной «аутентичности». Это был основной трек Чемпионата мира 2014, но тот турнир запомнился не только ним.

Shakira - La La La (Brazil 2014)

Турнир: Чемпионат мира 2014 в Бразилии

Другая известная песня Бразилии 2014 – La La La от Шакиры. Колумбийка во второй раз сотрудничала с ФИФА в контексте песни под чемпионат мира, и ее вторая попытка вышла такой же удачной. Трек La La La вышел еще раньше, но в мае 2014 Шакира выпустила бразильскую версию, специально под турнир. Она немного изменила текст, а также добавила бразильского исполнителя Carlinhos Brown. Кроме того, в клипе снимаются множество футбольных звезд, среди которых – испанец Жерар Пике (муж все-таки!), бразилец Неймар, аргентинец Сергио Агуэро. И даже несмотря на статус второго официального хита, эта песня все равно стала более узнаваемой во время турнира.

David Guetta ft. Zara Larsson - This One's For You

Турнир: Евро 2016 во Франции

Первая и пока единственная футбольная песня Давида Гетты была написана под домашний для него Евро 2016. Диджей выполнял трек This One's For You вместе со шведкой Заре Ларссон, а посвящена песня всем болельщикам. Гетта вместе с УЕФА выпустил кастомизированные клипы под каждую страну-участницу Евро 2016, где были показаны местные фанаты, а также памятные моменты футбольной сборной. Учитывая популярность Гетты во Франции, трек This One's For You стал хитом во время Евро-2016. Еще накануне старта Давид давал бесплатный концерт в Париже, на Марсовом поле, на который пришли более ста тысяч зрителей, а потом он вместе с Зарой Ларссон выступал на финале Евро 2016.