Минувшие спортшколы. Игроки, начавшие профессиональный путь позднее 20-ти лет

Бытует мнение, что стать хорошим футболистом можно лишь в том случае, когда ты делаешь первые удары по мячу в возрасте пяти-шести лет под чутким руководством тренеров в Академии. Не всегда это работает – многие известные футболисты, ставшие настоящими футбольными личностями в Европе, начинали профессиональный путь достаточно поздно. Все прекрасно знают, что знаковая персона для «Лестера» Джейми Варди работал на скорой помощи, а Дидье Дрогба задумывался о профессии бухгалтера. Вспомним тех, кто на себе испытал смысл фразы «через тернии к звездам».

4. Карлос Бакка (Колумбия).

История становления колумбийского форварда, приезжавшего летом прошлого года в Россию для участия на чемпионате мира, похожа на сказку. Еще в двадцать лет он, не задумываясь о карьере профессионального футболиста, днем работал водителем в родном городе Барранкилья, а вечерами поигрывал на любительском уровне с соотечественниками на «коробке». Карлос так и играл бы на колумбийских асфальтах, если бы не вмешательство проницательного скаутского глаза – его талант разглядел один из представителей селекционного отдела «Барранкильи». В двадцать шесть лет игрок впервые пересек границу Европы – контракт с ним подписал бельгийский «Брюгге», город которого прославился на весь мир благодаря кинофильму «Залечь на дно в Брюгге». На протяжении полутора лет Бакка демонстрировал в лиге Жюпиле превосходное мастерство, помноженное на обилие голевых моментов и забитых голов, поэтому летом 2013-го года им всерьез заинтересовался тренерский штаб «Севильи» из Андалусии. Летом 2015-го года Бакка перебрался под знамена «Милана» - легендарный клуб заручился услугами футболиста на правах трехлетнего контракта, который он отработал лишь частично – в летнее трансферное окно 2017-го года он переехал на правах аренды в «Вильярреал». Игра, демонстрируемая Баккой, влюбила в себя руководство клуба, которое выкупило трансфер нападающего по окончании аренды.

3. Джей Демерит (США).

Футбольный путь американского защитника, больше похожего на бойца ММА, заставляет не сдаваться даже в самые тяжелые времена. Джей, который до девятнадцати лет занимался футболом исключительно в качестве досуга, переехал в Англию для нахождения места работы. Удивительно, но ему удалось – бывший баскетболист колесил по стране, спал в грязных и дешевых мотелях, питался исключительно хлебом и бобами, но сумел выбить контракт в «Саутхолле». В ту пору команда бороздила просторы любительского дивизиона, но через несколько лет игра брутального здоровяка привлекла внимание тренерского штаба «Уотфорда». На просмотре ему выпала честь играть против Давида Вильи – того самого, кто отправил три мяча в ворота национальной сборной России летом памятного для россиян 2008-го года. Коленки Демерита не застряслись – тогда он еще не знал, что за футболист перед ним, поэтому действовал по всем законам защитника, демонстрируя потрясающее умение вести борьбу и отбирать мяч. Интересно, что отправиться в Англию ему порекомендовал бывший полузащитник национальной сборной США Дамаркус Бизли, который столкнулся в Демеритом в баре, где наш герой трудился барменом. Работа в питейном заведении, конечно, не была пределом мечтаний уроженца Висконсина – на чемпионате мира 2010-го года он блестяще действовал против Руни и Хески. К слову, про карьеру Джея сняли фильм, который называется «Rise and shine: the Jay Demerit`s story».

2. Дадо Пршо (Хорватия).

Трудолюбивый форвард из Задара на заре карьеры трудился автомехаником. Воспитанный в школе сплитского «Хайдука» нападающий, рост которого достигал отметки в 195 сантиметров, перебрался во Францию в возрасте девятнадцати лет и, пока искал себе команду, долгое время работал в автомобильном сервисе. После того, как Дадо обрел пристанище, он продолжал трудиться на сервисе, получая небольшую заработную плату. Интересно заметить, что карьеры футболиста Дадо мог и не построить – в 1991 году на медицинском осмотре в «Хайдуке» врачи выявили у него нерегулярное сердцебиение, однако в «Монако», куда форвард переехал в 1996-м году, дефектов у игрока не обнаружили. Пршо, выигравший чемпионат Франции в 2000-м году, стал обладателем серебряных медалей Лиги Чемпионов четырьмя годами позднее. Вместе с «шашечными», к слову, хорват выступал на чемпионате Европы 2004-го года, который проходил на территории Португалии, а двумя годами позднее – на немецком мундиале.

1. Моррено Торричелли (Италия).

Фланговый защитник, появившийся на свет в Ломбардии, до двадцати двух лет вообще не раздумывал о профессиональной карьере. Итальянец трудился плотником, попутно коротая долгие вечера на футбольном поле – «Оджоно» и «Каратезе», за которые играл Торричелли, находились на любительском уровне итальянской иерархии. Крутой поворот в карьере произошел в далеком 1992-м году, когда его «Каратезе» сыграл товарищеский матч против «старой синьоры». Тогдашний рулевой «Ювентуса» Джованни Трапаттони остался невероятно впечатлен действиями вчерашнего любителя и предоставил ему контракт. На протяжении шести лет кряду Моррено, стартовой скоростью которого восхищались все без исключения поклонники «Ювентуса», служил верой и правой гранду, заслужив вызов под знамена «скуадры адзурры». Да, в составе сборной итальянец провел всего десять матчей, однако для человека, не занимавшегося футболом в Академии, это потрясающий показатель. Вместе с итальянской сборной Моррено оказался на чемпионате Европы 1996-го года, проходившего на полях Англии, а также мировом первенстве 1998-го года, хозяйкой которого была Франция.

Георгий Артмеладзе

