Минюст США обвинил Россию в подкупе ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало отчёт о расследовании ФБР, в котором среди прочего речь идёт о якобы нечестной победе российской заявки на выборах страны-хозяйки Чемпионата Мира 2018 года.

"Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА Зеппа Блаттера, чтобы Россия могла выиграть право проведения ЧМ-2018", - приводит Sky Sports цитату из отчёта.

Напомним, что Россию выбрали местом проведения мундаиля 2 декабря 2010 года. Самым серьёзным конкурентом победителя была английская заявка.

Выиграла ЧМ-2018 сборная Франции, которая в финале турнира обыграла Хорватию со счётом 4:2.

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