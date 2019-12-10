Минюст США обвинил Россию в подкупе ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

1 Теги россия

Минюст США обвинил Россию в подкупе ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало отчёт о расследовании ФБР, в котором среди прочего речь идёт о якобы нечестной победе российской заявки на выборах страны-хозяйки Чемпионата Мира 2018 года.

"Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА Зеппа Блаттера, чтобы Россия могла выиграть право проведения ЧМ-2018", - приводит Sky Sports цитату из отчёта.

Напомним, что Россию выбрали местом проведения мундаиля 2 декабря 2010 года. Самым серьёзным конкурентом победителя была английская заявка.

Выиграла ЧМ-2018 сборная Франции, которая в финале турнира обыграла Хорватию со счётом 4:2.

Не пропустите: Сборная России поздравила болельщиков с Днём футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну и?Царя арестуете?)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов

Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов