Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы

В Испании рассматривают возможность разрешения зрителям посещать матчи Примеры, сообщает Reuters.



Минздрав страны надеется, что болельщиков можно будет допускать на стадионы в тех регионах, где начнётся третий этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.



Напомним, третий этап снятия ограничений в Испании начнется 8 июня. Однако Барселона и Мадрид не входят в список регионов, в которых будут вводиться послабления.

Чемпионат Испании возобновится уже с 11 июня.

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