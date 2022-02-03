Миодраг Божович высказался о подписании Деспотовича в "Арсенал"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился мнением о подписании контракта с нападающим Джордже Деспотовичем.

"Очень хорошо, что наш клуб смог так оперативно провести переговоры и договориться с Деспотом о подписании контракта. Я хорошо его знаю, перед переходом мы плодотворно пообщались.

Думаю, что Джордже не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за "Рубин".

Уверен, что если бог даст ему сил и здоровья, то он сможет помочь нам решить поставленные перед нами задачи", - сказал Божович.

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