Миодраг Божович высказался о подписании Деспотовича в "Арсенал"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился мнением о подписании контракта с нападающим Джордже Деспотовичем.
"Очень хорошо, что наш клуб смог так оперативно провести переговоры и договориться с Деспотом о подписании контракта. Я хорошо его знаю, перед переходом мы плодотворно пообщались.
Думаю, что Джордже не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за "Рубин".
Уверен, что если бог даст ему сил и здоровья, то он сможет помочь нам решить поставленные перед нами задачи", - сказал Божович.
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