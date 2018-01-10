Мир: "Реал" четыре раза пытался купить меня у "Валенсии"



Новичок "Вулверхэмптона" Рафа Мир рассказал, почему не состоялся его переход в "Реал"

"Я точно знаю, что "Реал" четыре раза пытался купить меня, но каждый раз получал отказ. При этом первое же предложение от "Вулверхэмптона" было принято. Не думаю, что я был так нужен "Валенсии", так как клуб не пытался продлить со мной контракт. Представили клуба солгали, заявив, что они целый гол уговаривали меня подписать новое соглашение. Впрочем теперь я счастлив, что присоединился к столь амбициозному проекту, который развивается в "Вулверхэмптоне". Клуб верит в меня, а это именно то, чего я был лишен в "Валенсии", - приводит слова Мира Football Espana.

Напомним, что 20-летний Мир перешел в "Вулверхэмптон" несколько дней назад за 2 миллиона евро. В этом сезоне форвард забил 15 голов в 19 матчах за вторую команду "Валенсии".

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