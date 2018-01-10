Мир: "Реал" четыре раза пытался купить меня у "Валенсии"

Теги вулверхэмптонреал мадридваленсиярафаэль мир

Мир: "Реал" четыре раза пытался купить меня у "Валенсии"
Новичок "Вулверхэмптона" Рафа Мир рассказал, почему не состоялся его переход в "Реал"

"Я точно знаю, что "Реал" четыре раза пытался купить меня, но каждый раз получал отказ. При этом первое же предложение от "Вулверхэмптона" было принято. Не думаю, что я был так нужен "Валенсии", так как клуб не пытался продлить со мной контракт. Представили клуба солгали, заявив, что они целый гол уговаривали меня подписать новое соглашение. Впрочем теперь я счастлив, что присоединился к столь амбициозному проекту, который развивается в "Вулверхэмптоне". Клуб верит в меня, а это именно то, чего я был лишен в "Валенсии", - приводит слова Мира Football Espana.

Напомним, что 20-летний Мир перешел в "Вулверхэмптон" несколько дней назад за 2 миллиона евро. В этом сезоне форвард забил 15 голов в 19 матчах за вторую команду "Валенсии".

Не пропустите: Зидану нужен в "Реале" только Фекир. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов