Мирабелли: "Милан" не будет исключен из еврокубков"
Спортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли исключил возможность исключения его клуба из еврокубков.
"Милан" никогда не будет исключен, фанаты могут быть в этом уверены", - приводит слова Мирабелли Premium Sport.
Напомним, ранее появилась информация, что "россонери" могут понести такое наказание от УЕФА из-за несоответствия правилам финансового Fair Play.
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