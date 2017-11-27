Мирабелли: "Милан" не будет исключен из еврокубков"

Спортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли исключил возможность исключения его клуба из еврокубков.

"Милан" никогда не будет исключен, фанаты могут быть в этом уверены", - приводит слова Мирабелли Premium Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что "россонери" могут понести такое наказание от УЕФА из-за несоответствия правилам финансового Fair Play.

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