Мирабелли: "Милан" не будет покупать новых игроков зимой"

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Мирабелли: "Милан" не будет покупать новых игроков зимой"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли заявил, что клуб обойдется без трансферов в январе.

"Трансферы этой зимой абсолютно исключены. "Милан" не планирует выходить на трансферный рынок. Мы хотим, чтобы тренер работал с имеющимися игроками. Мы ждем, что футболисты, которые были куплены летом, начнут себя проявлять. Мы верим в их мастерство", - цитирует Мирабелли официальный сайт клуба.

После 20 туров "Милан" занимает 11 место в Серии А.

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