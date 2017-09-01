Мирабелли: "Обамеянг хотел перейти в "Милан"

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Мирабелли: "Обамеянг хотел перейти в "Милан"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли рассказал о несостоявшемся трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Обамеянг - отличный футболист. Он хотел перейти в "Милан", но "Боруссия" не захотела его продавать" - приводит слова функционера Goal.com.

Стоит отметить, что в течение летнего трансферного окна "Милану" удалось подписать 11 новичков.

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