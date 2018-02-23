Мирабелли: "Я верю, что Гаттузо будет работать в "Милане" еще долгие годы"

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Мирабелли: "Я верю, что Гаттузо будет работать в "Милане" еще долгие годы"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли поддержал главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

"Я не могу представить "Милан" без Гаттузо. Он проработает в клубе еще долгие годы. Он проявляет себя отличным тренером", - сказал Мирабелли в эфире Sky Sport Italia.

После 25 туров "Милан" занимает седьмое место в чемпионата Италии, а также практически вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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