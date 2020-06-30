Миралем Пьянич трогательно попрощался с "Ювентусом"
Боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич обратился к болельщикам туринского клуба после того, как было объявлено о его переходе в "Барселону".
"Дыши миром. Эти слова я повторяю каждый раз в самые важные моменты матча. Я перешел в "Ювентус" четыре года назад, так как хотел выиграть все трофеи. Даже если это не получается, задача футболистов "Ювентуса" не меняется. На протяжении этих лет я жил вместе с потрясающими профессионалами, которые стали моими друзьями. Мы делили с ними рекордные победы и горькие поражения. За эти годы я повзрослел как мужчина и как отец. В Турине вырос мой сын, который стал главным фанатом "Ювентуса". Я благодарю моих партнеров по команде, которые делили этот путь со мной. Спасибо сотрудникам клуба и фанатам. Футболку "Ювентуса" нужно носить как вторую кожу и отдавать всего себя", - написал Пьянич в своем Instagram.
Напомним, что 30-летний Пьянич перейдет в "Барселону" за 60 миллионов евро и подпишет с каталонским клубом четырехлетний контракт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14