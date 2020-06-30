Миралем Пьянич трогательно попрощался с "Ювентусом"

Боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич обратился к болельщикам туринского клуба после того, как было объявлено о его переходе в "Барселону".

"Дыши миром. Эти слова я повторяю каждый раз в самые важные моменты матча. Я перешел в "Ювентус" четыре года назад, так как хотел выиграть все трофеи. Даже если это не получается, задача футболистов "Ювентуса" не меняется. На протяжении этих лет я жил вместе с потрясающими профессионалами, которые стали моими друзьями. Мы делили с ними рекордные победы и горькие поражения. За эти годы я повзрослел как мужчина и как отец. В Турине вырос мой сын, который стал главным фанатом "Ювентуса". Я благодарю моих партнеров по команде, которые делили этот путь со мной. Спасибо сотрудникам клуба и фанатам. Футболку "Ювентуса" нужно носить как вторую кожу и отдавать всего себя", - написал Пьянич в своем Instagram.

Напомним, что 30-летний Пьянич перейдет в "Барселону" за 60 миллионов евро и подпишет с каталонским клубом четырехлетний контракт.

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