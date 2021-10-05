Миралем Пьянич высказался по поводу проблем "Барселоны"

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Миралем Пьянич высказался по поводу проблем "Барселоны"Фото: твиттер Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич, ныне выступающий за "Бешикташ", поделился мнением о проблемах каталонского клуба.

"У "Барселоны" сейчас не лучшие времена. Результаты не соответствуют пожеланиям фанатов, и это давит на игроков.

Возможно, ей нужен хороший лидер, который поставит команду на ноги. "Барселона" вернется к своему прежнему виду, но на это потребуется время.

"Барса" всегда была в числе 4-5 главных клубов мира. Она сможет стать такой, как была раньше", – сказал Пьянич для beIN Sports.

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