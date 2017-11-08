Миранчук: "Футболка Месси мне не нужна"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что не будет "бороться" за футболку Лионеля Месси после товарищеского матча Россия - Аргентина.

"11 основных, многие выйдут на замену – да вся команда же подумает взять! Конечно, я бы очень хотел. Но важно, чтобы это не выглядело так, будто всех разорву, лишь бы получить майку себе. Если так – мне она вообще не нужна.

Лео вообще по жизни больше нравился. Но за "Барсу" болели всегда вместе с братом, смотрели все матчи. Еще когда Месси только начинал – под 30-м номером, потом под 19-м. Помню его первый гол в 2005 году: как он красиво перебросил после паса Роналдинью! Читали о Месси тоже много. Виейра вспоминал, когда он играл за "Ювентус": "Мы били-били Месси, а ему все равно! Поднимается и опять тащит мяч", - отметил он. | http://soccernews.ru