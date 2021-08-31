Миранчук готов присоединиться к "Милану"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

"Милан" хочет взять в аренду полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает итальянский журналист Лука Маркетти.

По его информации, сам футболист готов к смене команды, однако клуб из Бергамо не хочет терять 25-летнего россиянина.

Впрочем, "Аталанта" ещё может передумать, если хавбек будет настаивать на уходе.

Миранчук играет регулярно, но мало. В обоих матчах нового сезона он выходил на замену во втором тайме.

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