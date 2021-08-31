Миранчук готов присоединиться к "Милану"
Фото инстаграм Алексея Миранчука
"Милан" хочет взять в аренду полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает итальянский журналист Лука Маркетти.
По его информации, сам футболист готов к смене команды, однако клуб из Бергамо не хочет терять 25-летнего россиянина.
Впрочем, "Аталанта" ещё может передумать, если хавбек будет настаивать на уходе.
Миранчук играет регулярно, но мало. В обоих матчах нового сезона он выходил на замену во втором тайме.
Не пропустите: "Милан" ждёт ответ от "Аталанты" по трансферу Миранчука. | http://soccernews.ru
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|26
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|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
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|СПАЛ
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