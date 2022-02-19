Миранчук и Кокорин пропустят матч "Фиорентина" - "Аталанта"

Игра 26-го тура Серии А между "Фиорентиной" и "Аталантой" пройдёт без участия российских футболистов, сообщает "СЭ".

По информации источника, Александр Кокорин и Алексей Миранчук не успели восстановиться от травм к очному матчу.

Напомним, что форвард из-за повреждения не играет с 10 января, а полузащитник - с 22 января.

"Фиорентина" примет "Аталанту" в воскресенье, 20 февраля, в 14:30 по московскому времени.

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