Миранчук и Кокорин пропустят матч "Фиорентина" - "Аталанта"
Игра 26-го тура Серии А между "Фиорентиной" и "Аталантой" пройдёт без участия российских футболистов, сообщает "СЭ".
По информации источника, Александр Кокорин и Алексей Миранчук не успели восстановиться от травм к очному матчу.
Напомним, что форвард из-за повреждения не играет с 10 января, а полузащитник - с 22 января.
"Фиорентина" примет "Аталанту" в воскресенье, 20 февраля, в 14:30 по московскому времени.
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