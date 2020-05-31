Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук избежал серьезной травмы. У 24-летнего футболиста был диагностирован ушиб. Об этом сообщается в телеграм-канале "Футбольные Биги".

По данным источника, после медицинского обследования стало известно, что у хавбека нет серьезных повреждений, которые выбили бы его на долгое время.

В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей, отметившись у голами и 1 ассистом. РПЛ возобновится 21 июня.

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