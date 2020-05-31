Миранчук избежал серьезной травмы

Теги алексей миранчуклокомотив москва

Миранчук избежал серьезной травмы

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук избежал серьезной травмы. У 24-летнего футболиста был диагностирован ушиб. Об этом сообщается в телеграм-канале "Футбольные Биги".

По данным источника, после медицинского обследования стало известно, что у хавбека нет серьезных повреждений, которые выбили бы его на долгое время.

В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей, отметившись у голами и 1 ассистом. РПЛ возобновится 21 июня.

Не пропустите: "Локомотив" теряет Антона Миранчука| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов