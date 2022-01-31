Миранчук может оказаться в "Лацио", но при одном условии

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Миранчук может оказаться в "Лацио", но при одном условии

Фото инстаграм Алексея Миранчука

"Лацио" не теряет надежд усилиться полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, римские "орлы" пытаются арендовать хавбека до конца сезона за 1 миллион евро.

"Лацио" готов включить в сделку опцию выкупа россиянина, однако "Аталанта" настаивает на том, чтобы это было обязательство.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Не пропустите: "Лацио" не договорился об аренде Миранчука. | http://soccernews.ru
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