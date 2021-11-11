Миранчук может перейти в "Дженоа", который недавно возглавил Шевченко
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук заинтересовал "Дженоа".
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб предметно размышляет об аренде полузащитник уже в январе.
По информации источника, Миранчук может стать первым подписанием "Дженоа" после назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера.
В нынешнем сезоне футболист сборной России сыграл 6 матчей в Серии А, в которых отдал один результативный пас.
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