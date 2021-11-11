Миранчук может перейти в "Дженоа", который недавно возглавил Шевченко

Теги аталантадженоаалексей миранчукандрей шевченко

Миранчук может перейти в "Дженоа", который недавно возглавил ШевченкоФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук заинтересовал "Дженоа".

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб предметно размышляет об аренде полузащитник уже в январе. 

По информации источника, Миранчук может стать первым подписанием "Дженоа" после назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера.

В нынешнем сезоне футболист сборной России сыграл 6 матчей в Серии А, в которых отдал один результативный пас.

Также не пропустите: "Барселона" подготовила новый контракт для Гави. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе

Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов