Миранчук может перейти в "Сампдорию"

Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен

"Сампдория" заинтересована в подписании российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает издание TuttoAtalanta.

По информации источника, генуэзский клуб планирует взять россиянина в аренду у бергамасков до конца сезона и включить в соглашение право выкупа.

"Аталанта" хочет, чтобы сумма выкупа равнялась 15 миллионам евро.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 13 матчах "Аталанты", в которых забил 1 гол и отдал два ассиста.

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