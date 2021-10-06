Миранчук может покинуть "Аталанту" зимой
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Российский полузащитник бергамской "Аталанты" Алексей Миранчук может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, футболиста может попросить о трансфере, если не будет получать большее количество игрового времени.
В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" пять матчей и отдал одну результативную передачу, но при этом он провел на поле всего 155 минут. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Капелло назвал Миранчука ленивым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Зобнин открыл футбольную школу: названа цена обучения
-
Дзюба получил меньше всех отдыха в Европе за последние три года
-
Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана
-
"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт
-
1
Луческу громко высказался о Месси
-
Миранчук может покинуть "Аталанту" зимой
-
В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024
-
"Спартак" назвал сроки восстановления группы травмированных игроков
-
Сафонов номинирован на премию "Джентльмен года". Жена обвинила футболиста в измене
-
Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой
-
Карпин высказался о предложении проводить чемпионаты мира каждые два года
-
УЕФА приписал Крым к Украине во время презентации Евро-2024
-
Глушаков рассказал о своей травме, полученной в сборной России
-
Деле Алли закрутил роман с дочерью Гвардиолы (фото)
-
ПСЖ решил купить Холанда
-
Жена Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом
-
Карпин громко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
-
Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)
-
Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром
-
В "Спартаке" сделали заявление о здоровье Федуна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17