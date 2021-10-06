Миранчук может покинуть "Аталанту" зимой

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник бергамской "Аталанты" Алексей Миранчук может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, футболиста может попросить о трансфере, если не будет получать большее количество игрового времени.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" пять матчей и отдал одну результативную передачу, но при этом он провел на поле всего 155 минут. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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