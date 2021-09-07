Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук прошел медицинское обследование в Германии из-за проблем со здоровьем, сообщает "РБ Спорт".
По информации источника, полузащитник прошел несколько частей медосмотра, по итогам которых у него обнаружен частичный разрыв сухожилия и воспаление по причине отсутствия лечения.
Решение об операции до сих пор не принято. Но в любом случае, Миранчук пропустит как минимум два месяца.
При консервативном лечении игроку нужно будет делать уколы под наблюдением немецкого врача. При операции он сможет пребывать в Москве, однако восстановление займет около шести месяцев.
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