Миранчук может пропустить до полугода из-за травмы

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук прошел медицинское обследование в Германии из-за проблем со здоровьем, сообщает "РБ Спорт".

По информации источника, полузащитник прошел несколько частей медосмотра, по итогам которых у него обнаружен частичный разрыв сухожилия и воспаление по причине отсутствия лечения.

Решение об операции до сих пор не принято. Но в любом случае, Миранчук пропустит как минимум два месяца.

При консервативном лечении игроку нужно будет делать уколы под наблюдением немецкого врача. При операции он сможет пребывать в Москве, однако восстановление займет около шести месяцев.

Также не пропустите: Пике раскритиковал Бартомеу. | http://soccernews.ru