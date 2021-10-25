Миранчук может в январе уйти в аренду из "Аталанты"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сделал важное заявление о будущем своего клиента.

"Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в "Аталанту", - сказал агент.

В текущем сезоне российский хавбек столкнулся с дефицитом игровой практики - на его счету всего 7 матчей и 1 ассист.

Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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