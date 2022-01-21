Миранчук намерен отказать "Дженоа" из-за отставки Шевченко
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Переход полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа" находится на грани срыва.
По информации Calciomercato, 26-летний футболист намерен отказать генуэзскому клубу, поскольку неделю назад был уволен Андрей Шевченко, настаивавший на его подписании.
Кроме того, у россиянина появилась надежда чаще играть в составе "Аталанты" из-за нестабильности Йосипа Иличича.
В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.
Не пропустите: Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа". | http://soccernews.ru
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