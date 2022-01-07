Миранчук не хочет в "Дженоа"
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук все еще не дал своего согласия на переход в "Дженоа" на правах аренды, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что на трансфере футболиста сборной России лично настаивает украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко.
В нынешнем сезоне российский футболист сыграл в 10 матчах Серии А за "Аталанты", в которых сумел забить один гол.
В итальянский клуб Миранчук перешел в 2020 году из московского "Локомотива".
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