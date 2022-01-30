Миранчук не против перейти в "Лацио"
Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук до сих пор имеет шансы перейти в римский "Лацио", сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, на встрече со своими представителями Алексей заверил их, что готов стать футболистов римлян.
Спортивный директор "орлов" Игли Таре давит на руководство "Аталанты", чтобы переход состоялся как можно быстрее, однако против этого стоит главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 13 матчей в Серии А за "Аталанту", в которых забил один гол и сделал три ассиста.
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|2
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|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17