Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"
Фото инстаграм "Аталанты"
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук пока блокирует свой переход в "Дженоа" на правах аренды.
По информации Sky Spot Italia, 26-летний футболист не спешит соглашаться на трансфер, поскольку либо передумал менять команду, либо ждет других предложений.
При этом клубы из Бергамо и Генуи уже договорились о всех условиях сделки.
В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.
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