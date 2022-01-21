Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"

Фото инстаграм "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук пока блокирует свой переход в "Дженоа" на правах аренды.

По информации Sky Spot Italia, 26-летний футболист не спешит соглашаться на трансфер, поскольку либо передумал менять команду, либо ждет других предложений.

При этом клубы из Бергамо и Генуи уже договорились о всех условиях сделки.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

Не пропустите: Гасперини против ухода Миранчука в "Дженоа". | http://soccernews.ru