Миранчук – о Серии А: "Большое отличие от России - здесь нужно быстрее думать"

1 Теги алексей миранчукаталанта

Миранчук – о Серии А: "Большое отличие от России - здесь нужно быстрее думать"Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук сравнил РПЛ и Серию А.

"Даже такой команде как "Наполи", с техничными игроками, очень трудно играть против нас. У "Аталанты" очень интенсивный футбол, всегда прессингуем, пытаемся обыграть один в один. К этому футболу можно привыкнуть, но на это потребуется время.

Тут огромная разница по сравнению с РПЛ. В России когда ты принял мяч, у тебя есть время осмотреться, а в Италии всегда соперник давит на тебя, играет агрессивно. Решения нужно принимать заранее и как можно быстрее. Здесь нужно быстрее думать", – приводит слова Миранчука "Матч ТВ".

Напомним, россиянин в 17 матчах за "Аталанту" забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

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