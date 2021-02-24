Миранчук – о Серии А: "Большое отличие от России - здесь нужно быстрее думать"
Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук сравнил РПЛ и Серию А.
"Даже такой команде как "Наполи", с техничными игроками, очень трудно играть против нас. У "Аталанты" очень интенсивный футбол, всегда прессингуем, пытаемся обыграть один в один. К этому футболу можно привыкнуть, но на это потребуется время.
Тут огромная разница по сравнению с РПЛ. В России когда ты принял мяч, у тебя есть время осмотреться, а в Италии всегда соперник давит на тебя, играет агрессивно. Решения нужно принимать заранее и как можно быстрее. Здесь нужно быстрее думать", – приводит слова Миранчука "Матч ТВ".
Напомним, россиянин в 17 матчах за "Аталанту" забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
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|М
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|Челси
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|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18