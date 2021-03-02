Миранчук объяснил, почему выбрал Серию А

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук высказался по поводу его признания болельщиками клуба лучшим игроком января и прокомментировал выбор именно чемпионата Италии для своей дальнейшей карьеры.

"Конечно я не ожидал, что болельщики назовут меня лучшим. Рад получить эту награду, потому что для меня это очень важно. Это придаст мне уверенности.

Я очень благодарен всем, кто за меня голосовал. Уверен, что буду дальше прогрессировать, дальше приносить пользу команде. Счастлив, что меня здесь так тепло тут принимают, так ко мне относятся.

Я перешел в Серию А, потому что я уверен, что вышел на новый уровень.