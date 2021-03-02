Миранчук объяснил, почему выбрал Серию А

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Миранчук объяснил, почему выбрал Серию АХавбек "Аталанты" Алексей Миранчук высказался по поводу его признания болельщиками клуба лучшим игроком января и прокомментировал выбор именно чемпионата Италии для своей дальнейшей карьеры.

"Конечно я не ожидал, что болельщики назовут меня лучшим. Рад получить эту награду, потому что для меня это очень важно. Это придаст мне уверенности.

Я очень благодарен всем, кто за меня голосовал. Уверен, что буду дальше прогрессировать, дальше приносить пользу команде. Счастлив, что меня здесь так тепло тут принимают, так ко мне относятся.

Я перешел в Серию А, потому что я уверен, что вышел на новый уровень.

Скажу просто: в Италии выше интенсивность, тут агрессивнее ведут борьбу, поэтому я выбрал этот чемпионат, так как хочу прогрессировать", – сказал Миранчук в интервью пресс-службе "Аталанты".

Читать также: Миранчук – о Серии А: "Большое отличие от России - здесь нужно быстрее думать" | http://soccernews.ru
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