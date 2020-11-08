Миранчук остался в запасе на матч "Аталанты" с "Интером"
Российский хавбек Алексей Миранчук остался в запасе на матч 7-го тура Серии А с "Интером".
Отметим, главный тренер Джан Пьеро Гасперини продолжительное время не ставит игрока в основной состав.
"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджерри, Малиновский, Гомес, Сапата.
"Интер": Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Дармиан, Брозович, Видаль, Барелла, Янг, Санчес, Мартинес.
Встреча состоится сегодня, 8 ноября. Начало - в 17:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17