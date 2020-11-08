Миранчук остался в запасе на матч "Аталанты" с "Интером"

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Миранчук остался в запасе на матч "Аталанты" с "Интером"

Российский хавбек Алексей Миранчук остался в запасе на матч 7-го тура Серии А с "Интером".

Отметим, главный тренер Джан Пьеро Гасперини продолжительное время не ставит игрока в основной состав.

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджерри, Малиновский, Гомес, Сапата.

"Интер": Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Дармиан, Брозович, Видаль, Барелла, Янг, Санчес, Мартинес.

Встреча состоится сегодня, 8 ноября. Начало - в 17:00 (мск).

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