Миранчук останется в "Локомотиве"
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук не покинет команду в это трансферное окно.
Как сообщает "РБ Спорт", ЦСКА не делал предложений по Антону и не выходил ни на клуб, ни на агента полузащитника, а "Зенит" вышел из переговоров после того, как агент Вадим Шпинев рассказал им о травме, которая уже долгое время не оставляет футболиста в покое.
По информации источника, другие клубы не проявили интереса к Миранчуку.
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