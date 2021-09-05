Миранчук останется в "Локомотиве"

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук не покинет команду в это трансферное окно.

Как сообщает "РБ Спорт", ЦСКА не делал предложений по Антону и не выходил ни на клуб, ни на агента полузащитника, а "Зенит" вышел из переговоров после того, как агент Вадим Шпинев рассказал им о травме, которая уже долгое время не оставляет футболиста в покое.

По информации источника, другие клубы не проявили интереса к Миранчуку.

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