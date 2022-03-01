Миранчук отметился голевым действием за "Аталанту"

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Миранчук отметился голевым действием за "Аталанту"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией".

Хавбек вышел на замену на 60-й минуте и спустя минуту помог отличиться Тену Копмейнерсу.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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